Loena Hendrickx schittert in VS: "Heb plezier teruggevonden en wil nieuwe stijlen in kunstschaatsen brengen"

"Deze overwinning betekent heel veel"

Vorig seizoen was geen evident seizoen voor Loena Hendrickx, die plots moest leren omgaan met de favorietenrol en daar in het tussenseizoen ook even van moest bekomen. Maar ze kon niet beter aan het seizoen beginnen met GP-winst in de Skate America.



"Deze overwinning betekent natuurlijk heel veel", vertelt Loena Hendrickx in een videocall vanuit Allen, Texas. "Dit is de start van het seizoen. Ik ben met heel veel zelfvertrouwen het seizoen in."



"Ik weet ook dat er nog puntjes zijn waarop ik kan verbeteren, maar dat is alleen maar positief naar de toekomst toe. Het gaat dan echt om de details."



Toen ze na de vrije kür de score te zien kreeg, reageerde ze erg emotioneel. "Omdat ik hier heel hard heb moeten voor werken. Het was een moeilijke weg ernaartoe."



"De afgelopen maanden verliepen de trainingen niet zo goed. Het zelfvertrouwen was weg, ik wist niet of ik ooit nog op dit niveau zou kunnen presteren. Ik heb doorgezet en niet opgegeven."



"Ik ben dan ook blij dat ik deze prestatie kan neerzetten in de eerste grand prix, heel vroeg op het seizoen. Het is fijn om dan al te pieken."