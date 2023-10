Loena Hendrickx ligt op koers voor GP-zege na vlekkeloze korte kür in Texas

Kijk naar de korte kür van Loena Hendrickx in Texas

Hendrickx benadert haar PR

De klimatologische omstandigheden in Texas vormen een uitdaging. De wedstrijden vinden in de koele hal van het Credit Union of Texas Event Center plaats. Maar buiten de hal klom de temperatuur zaterdag naar 33 graden, niet ideaal om te acclimatiseren.

Daar leek Loena Hendrickx geen last van te hebben. Onze landgenote mocht als laatste van de twaalf geïnviteerde rijdsters het ijs betreden voor de korte kür.

In een rood-oranje outfit met glittertjes maakte Hendrickx er een vlekkeloze show van.

Op haar sprongen was nauwelijks iets aan te merken. Halfweg haar oefening legde Hendrickx haar handen op de boarding van de piste en keek ze de juryleden een kort moment nadrukkelijk als een verleidster aan.

Het leverde haar een riante score van 75,92 punten op. Daarmee benaderde Hendrickx haar persoonlijke topscore van 76,25 punten, tijdens het EK van 2022.

De tweede plaats in de korte kür is voor de Texaanse thuisschaatster Amber Glenn (71,45 punten). Derde is Glenns landgenote Isabeau Levito (70,07)

Komende nacht mag Hendrickx haar leidersplaats proberen te verzilveren in een eerste GP-zege dit seizoen.