Zes jaar na datum gaat Tim Wellens op zoek naar nieuwe triomf in Ronde van Guangxi: "Sta fris aan start"

De Ronde van Guangxi is na drie jaar terug van weggeweest. Ook weer van de partij: Tim Wellens, de eindwinnaar in 2017. "Het is zeer leuk om hier terug te zijn", vertelt de renner van UAE. Al had hij liever iets vermoeider aan de start gestaan. "Het was een grote ontgoocheling dat ik niet deel uitmaakte van de ploeg in de Tour."