UCI over Wereldbeker, "wegrenner" Nys én streefdoel: "Alle disciplines krijgen punten voor WorldTour-licenties"

do 21 november 2024 15:45

De Wereldbeker slaat zijn tenten dit weekend op in Antwerpen.

Op het strand van Sint-Anneke wordt zondag de nieuwe Wereldbeker veldrijden boven de doopvont gehouden. UCI-topman Peter Van den Abeele verdedigt "de goeie puzzel", beseft dat de UCI de G3 "tot niets kan verplichten" en licht een tipje van de sluier over een multidisciplinair puntensysteem waarop de Wielerunie broedt.

Een afslanking naar 12 manches en een veel latere startdatum. De Wereldbeker veldrijden gaat zondag van start in Antwerpen en bezet vanaf nu tot en met het WK (zondag 2 februari) elke zondag (op het BK van 12 januari na). "We hebben een goeie puzzel samengelegd die iets betekent voor de Wereldbeker en de cross", zegt UCI Sports Director Peter Van den Abeele aan de vooravond van de vernieuwde Wereldbeker. "Het crosslandschap is nu beter verdeeld. Er is meer duidelijkheid." "Het was nu ook een heel andere aanloop van het seizoen. De opbouw was rustiger in september tot begin oktober. Traditioneel rond de Koppenberg wordt iedereen gefocust en beginnen ze uit te kijken naar de cross." Nu komt daar dus ook de Wereldbeker bij. "Iedereen kijkt ernaar uit, meer dan andere jaren. Het begint later, het wordt meer opgebouwd. Dat het compacter is, is ook wel een goede zaak." "Dat was ook altijd de vingerwijzing naar de UCI en naar de verschillende klassementen: je zag geen duidelijkheid meer. Welke cross behoort nu tot welk klassement? Door later te beginnen, heb je meer storytelling in een kortere periode."

Eli Iserbyt won vorig seizoen de Wereldbeker.

Is Thibau Nys nog een typische crosser? Kijk naar wat hij afgelopen seizoen gepresteerd heeft. Het klinkt straf, maar hij moet voor de weg kiezen met al zijn talent. Peter Van den Abeele (UCI)

Wie echter gehoopt had dat de start van de Wereldbeker zou samenvallen met de blijde intrede van Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock, komt bedrogen uit. Zij tekenen niet present, maar Van den Abeele relativeert. "Ach, zij blijven baas over hun eigen programma. We dachten dat ze begin december zouden beginnen en misschien een weekje vroeger door de Wereldbeker, maar we kunnen hen tot niets verplichten. Hun jaar is mentaal en fysiek al zo belastend." De G3 blinkt ook uit op de weg, een veelzijdigheid die ook Thibau Nys incarneert. Nys jr. zal overigens geen 12 op 12 scoren in de Wereldbeker. De manche op Sardinië (8 december) laat hij al zeker schieten door een wegstage met zijn ploeg Lidl-Trek, ook Besançon (29 december) wordt geschrapt. Vorig jaar deed een afzegging van Nys voor een WB-cross UCI-voorzitter David Lappartient nog huiveren en dreigen. Van den Abeele klinkt nu een stuk gematigder. "Als hij past voor een ploegstage van zijn wegteam, zijn dat andere orders." "Je kunt je ook afvragen of Thibau nog een typische crosser is? Dat denk ik zelf niet. Kijk naar wat hij afgelopen seizoen gepresteerd heeft. Het klinkt straf, maar hij moet voor de weg kiezen met al zijn talent." "Hij moet misschien het voorbeeld van Van Aert en Van der Poel volgen en moet er dan nog enkele crossen uitpikken. Zijn salaris wordt betaald door zijn wegteam en zij hebben andere doelen. Zo is het nu eenmaal."

Op 22 december nemen we weer een duik in Zonhoven.

Worden duizendpootploegen beloond?

De lokroep van de weg klinkt verleidelijk en kan verschraling van het crosslandschap veroorzaken. Wat heeft een wegrenner met een liefde voor de cross, of zijn ploeg, nog te winnen in het veld? Van den Abeele licht een denkpiste van de UCI toe om dat standpunt te counteren: "Waar wij naar zullen streven, is dat er punten vanuit andere disciplines zullen worden meegenomen voor het ploegenklassement dat de WorldTour-licenties bepaalt." De WorldTour is de verzameling van de belangrijkste wegkoersen en de beste 18 teams krijgen een licentie die hen startrecht garandeert. Zo'n toegangsbewijs verzamel je door punten te sprokkelen op de weg, uitsluitend op de weg. Maar als het van de UCI afhangt, zal een ploeg dus ook punten kunnen veroveren op de piste, in het mountainbiken, in de graveldiscipline en in het BMX'en.

Waar wij naar zullen streven, is dat er punten vanuit andere disciplines zullen worden meegenomen voor het ploegenklassement dat de WorldTour-licenties bepaalt. Peter Van den Abeele (UCI)