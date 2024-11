12 crossen, alle zondagen en een beschermde status: wat is er veranderd aan de vernieuwde Wereldbeker?

do 21 november 2024 09:05

Komende zondag gaat de Wereldbeker veldrijden van start. De oogappel van de Internationale Wielerunie UCI zit in een nieuw jasje. Maar wat is er allemaal veranderd?

In 2 maanden van Antwerpen tot in Hoogerheide met tussenlandingen in onder meer Ierland en op Sardinië. Op het strand van Sint-Anneke wordt zondag de vernieuwde Wereldbeker veldrijden op gang geschoten. Dit seizoen bestaat het lievelingskindje van de UCI uit 12 manches. In Hoogerheide, een week voor het WK in Liévin, kennen we de eindwinnaar bij de mannen en vrouwen.

Waarom stapte de UCI naar de tekentafel?

De beste sporters in actie tijdens de grootste evenementen. Het is de wens van elke sportbond en dus ook van de UCI bij de Wereldbeker veldrijden. Maar in de propvolle crosskalender zijn de concurrentie en het aanbod groot en de voorbije jaren begonnen steeds meer renners te snoeien in hun programma. Vorig jaar reageerde de UCI geprikkeld op enkele afmeldingen. Sommige crossers lieten in een dubbel weekend de bewuste Wereldbeker-manche, veelal in het buitenland, schieten ten voordele van een Belgische cross. Dat zinde de UCI niet, in die mate dat voorzitter David Lappartient er zelfs mee dreigde om "renners uit te sluiten van deelname aan andere WB-manches en het WK".

Hoeveel WB-crossen zullen Van Aert en Van der Poel voor hun rekening nemen?

Wat is er veranderd?

Om nationale wedstrijden niet te laten primeren en om een Wereldbeker à la carte uit te sluiten, kwam de UCI met een nieuwe kalender op de proppen. Het Amerikaanse luik, de voorbije jaren de opener van het seizoen, is verdwenen. Ook de sneeuwcross in Val di Sole ging op de schop.



Antwerpen geeft het startschot van een Wereldbeker van 12 crossen - in plaats van 14 veldritten vorig seizoen - die gepropt worden in de 2 belangrijkste veldritmaanden. De UCI kiest naar eigen zeggen voor "een compacte formule". Dat de Wereldbeker samenvalt met de periode waarin Mathieu van der Poel en Wout van Aert gewoonlijk een modderbad nemen, is uiteraard geen toeval. Alleen hebben de 2 smaakmakers nog niet in hun kaarten laten kijken en is het nog niet duidelijk wanneer ze hun laarzen aantrekken en welke WB-manches ze voor hun rekening nemen. De gebalde Wereldbeker lijkt ook niet te kunnen verhinderen dat bijvoorbeeld een smaakmaker als Thibau Nys past voor de manche op Sardinië door de dubbele boeking met de stage van zijn wegteam Lidl-Trek.

Geen sneeuwpret in Italië meer dit seizoen.

Alle zondagen tot en met het WK (op de nationale kampioenschappen op 12 januari na) worden ook geclaimd door de Wereldbeker. Een gevoelig detail voor de andere klassementscrossen en organisatoren, temeer omdat de UCI nog een extra maatregel heeft ingevoerd om enkele crossen op te waarderen. 4 Wereldbeker-veldritten hebben een "beschermde status". De dag voor of de dag zelf van de WB-crossen in Dublin (1 december), Oristano (8 december), Hulst (21 december) en Besançon (29 december) mag geen andere veldrit worden georganiseerd. Dat moet helpen bij de "internationalisering van het veldrijden". Weekends met een internationale cross in België en een dag later een WB-wedstrijd in het buitenland zijn dus verleden tijd. Wat de plaatsen op de kalender nog duurder heeft gemaakt.