Nieuw in de Wereldbeker veldrijden: een exotische finish in Italië

Het veldritseizoen staat voor de deur. De Wereldbekermanche in Sardinië (Ita) is nieuwe op de kalender. Organisator Flanders Classics licht alvast een tipje van de sluier op: de finish ligt op een laan tussen de palmbomen. Exotisch!

Voor de derde manche van de Wereldbeker veldrijden moeten de crossers dit seizoen in Italië zijn. Daar ruilen ze de sneeuw van Val di Sole in voor de zon van Oristano.

Oristano is een stad in het westen van het eiland Sardinië en staat voor het eerst op de kalender van de Wereldbeker. De finish tussen de palmbomen is alvast een plaatje.