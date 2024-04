12 manches in amper 2 maanden tijd: wereldbekerkalender ferm door elkaar geschud

De Internationale Wielerunie (UCI) houdt woord: met een volledig vernieuwde kalender wil het alle toppers aan de start krijgen van de Wereldbeker. Met 12 manches in Europa palmt het van eind november tot eind januari de cruciale wintermaanden in, met zelfs dubbele crossweekends. De trip naar de Verenigde Staten wordt geschrapt.

De vele afmeldingen van toprenners voor de Wereldbekermanches van afgelopen seizoen waren al langer een doorn in het oog van de UCI. Met een grondig vernieuwde kalender wil de Internationale Wielerunie daar komaf mee maken.

De UCI doet zelf wat water bij de wijn, al zijn het eerder druppels: het Amerikaanse luik van de Wereldbeker in Waterloo wordt afgestoten. De Franse WB-crossen in Troyes en Flamanville worden vervangen door Besançon.

Ook de sneeuwcross in Val di Sole verdwijnt van de kalender. Oristano op Sardinië is dan weer de Italiaanse nieuwkomer, al is dat nog onder voorbehoud.

Het resultaat is een kalender die op 24 november 2024 begint in Antwerpen en eindigt op 26 januari in het Nederlandse Hoogerheide. 12 crossen - in plaats van 14 stuks vorig jaar - in de belangrijkste 2 veldritmaanden gepropt, dus.

Voor de organisatoren van onder meer de Superprestige- en X20-crossen is het minder goed nieuws. Temeer omdat de UCI 4 WB-crossen een beschermde status heeft gegeven.

De dag voor of de dag zelf van de WB-crossen in Dublin (1 december), Oristano (8 december), Hulst (21 december) en Besançon (29 december) mag geen andere veldrit worden georganiseerd. Dat moet helpen bij de "internationalisering van het veldrijden".

Het hoogtepunt van het seizoen volgt na de Wereldbeker met het WK veldrijden van 31 januari tot 2 februari 2025 in het Franse Liévin.