"Beschermde crossen" en geen nationale veldritten meer voor de toppers: zo wil UCI de Wereldbeker opwaarderen

De vele afmeldingen van toprenners voor de Wereldbekermanches van dit seizoen waren al langer een doorn in het oog van de UCI.

Begin deze maand werden de koppen bij elkaar gestoken om hier wat aan te doen. Dat heeft geleid tot enkele nieuwe maatregelen die vanaf volgende week van kracht zijn.

Het meest opvallend daarbij is dat sommige WB-crossen een status van "beschermde cross" zullen krijgen. "Die status wordt toegekend aan maximaal 50 procent van de WB-crossen en enkel wanneer het evenement van een bijzonder belang is voor de internationale ontwikkeling van het veldrijden", klinkt het.

Weekends met een internationale cross in België en een dag later een WB-wedstrijd in het buitenland, zoals afgelopen seizoen bijvoorbeeld het geval was met de dubbel Kortrijk-Dublin, lijken zo vanaf volgend seizoen uitgesloten.