Toon Aerts maakt zich op voor comeback in het veld: "Maar de angst bij elke dopingcontrole zal blijven"

Vrijdag loopt de schorsing van veldrijder Toon Aerts af, een dag later maakt hij al zijn comeback in de Waaslandcross in Sint-Niklaas. Met welke verwachtingen?

Met zijn toenmalige ploeg Baloise-Trek werd Aerts werd de samenwerking stopgezet, maar met Deschacht-Hens-Maes heeft de 30-jarige veldrijder een nieuw team gevonden. Aerts staat dan ook te popelen om in provinciaal domein De Ster, in Sint-Niklaas, zijn comeback te maken. "Maar ik start met een heel groot vraagteken achter mijn naam. Ik heb immers geen enkel vergelijkingsmateriaal."

Twee jaar mocht Toon Aerts geen wedstrijden rijden, na een positieve test op letrozole. De Internationale Wielerunie UCI geloofde dat dat product onbewust in het lichaam van Aerts terecht was gekomen, maar toch werd hij geschorst.

Ondanks de zware periode zijn de supporters Toon Aerts altijd trouw gebleven. Vijf volle supportersbussen trekken zaterdag naar het Waasland.

"Mijn supporters hebben heel lang moeten wachten om me nog eens aan het werk te zien. Ik zal op een indrukwekkende schare supporters kunnen rekenen. Dat doet deugd."

"Die mensen hebben me steeds gesteund en doen dat dus nu nog altijd. Er zou nog een feestje gepland staan zaterdagavond na de cross in het supporterslokaal. Maar daar ga ik me niet laten zien. 's Anderdaags wacht de cross in Brussel voor mij. Ik spring later wel eens binnen bij mijn fans."

Aerts was tijdens zijn afwezigheid even (turn)leraar, maar hij voelt zich al weer helemaal veldrijder. En daar komen dan ook dopingcontroles bij.

"Ik kreeg ondertussen al enkele nieuwe controles. Het is telkens bang afwachten of die negatief zijn. Het is een angst die ik voor de rest van mijn carrière zal meedragen."

"Ik heb in het verleden nooit iets verkeerd gedaan en toch werd ik positief bevonden. Ik koop nu nog steeds gecontroleerde voedingssupplementen. Ik ben uitermate voorzichtig, kijk steeds uit. Ik wil dit niet meer meemaken."