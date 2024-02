Terugkeer van Toon Aerts en ontknoping in Superprestige en X²O: de inzet van de laatste veldritweken

Voor velen is het WK veldrijden het eindstation van een winter tjokvol cross. Maar ook de komende weken loont het nog de moeite om vanuit je zetel te genieten van het veldrijden.

Aerts wil in de eerste plaats punten sprokkelen om een betere startrij af te dwingen. Want door zijn inactitiveit van de voorbije 2 jaar start hij helemaal achteraan de meute.

Aerts viert zijn comeback in Sint-Niklaas en tekent ook present in Brussel en Oostmalle. Een veldritseizoen dat voor hem dus 1 week duurt.

Toon Aerts maakt zijn comeback in het shirt van Deschacht-Hens-Maes.

In de Superprestige en de X²O-Trofee zijn de prijzen nog niet allemaal verdeeld.

Ceylin Alvarado heeft de eindzege in de Superprestige voor het grijpen. Maar Annemarie Worst kan daar volgend weekend nog een stokje voor steken in de slotmanche in Middelkerke.

Al moet Worst dan wel rekenen op pech of een offday van Alvarado, want haar achterstand bedraagt 6 punten.

Wanneer speelt Alvarado haar eindzege nog kwijt? Als Worst in Middelkerke in de top 9 eindigt en Alvarado minstens 7 plaatsen verderop staat in de uitslag.