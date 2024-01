Nog 45 dagen aftellen voor Toon Aerts: "Negatieve reacties? Ik heb intussen een olifantenhuid"

Toon Aerts kijkt reikhalzend uit naar zijn terugkeer in het veld. Hoe hard? Heel hard.

"Ik heb de voorbije twee jaar élke cross gezien op televisie en soms zelfs herbekeken", vertelt hij. "Ik kan het niet missen. De laatste weken was het telkens trainen in de voormiddag en cross kijken in de namiddag."

Over welgeteld 45 dagen moet Toon Aerts het niet langer in zijn zetel beleven. Dan loopt zijn schorsing van de UCI af en mag hij in Sint-Niklaas zijn rentree maken.

"Ik leef al sinds de zomer toe naar dat moment. Ik ben in oktober weer hard beginnen te trainen en nu kan het er niet snel genoeg zijn. Het gevoel is goed, de goesting is aanwezig. Ik kijk er echt naar uit."

Toon Aerts heeft zelfs een trainingsstage in Mallorca achter de rug om helemaal klaar te zijn voor zijn rentree. Een grote opoffering voor een seizoen dat uiteindelijk maar drie veldritten zal duren: Sint-Niklaas, Brussel en Oostmalle.

"Of het het allemaal waard is? Ik heb het me ook afgevraagd", lacht hij. "Maar die drie veldritten zijn enorm belangrijk voor mij. Er zal niemand met zoveel zin aan de start staan als ik. Ook al is het na een dikke week alweer voorbij."