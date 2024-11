Niels Vandeputte verkiest stage boven Wereldbeker in Dublin, Daan Soete krijgt kans

Een van de sterkhouders dit veldritseizoen zal er volgend weekend niet bij zijn in de 2e Wereldbekermanche. Niels Vandeputte geeft de voorkeur aan een stage in Spanje. Daan Soete neemt zondag in Dublin zijn plekje in de Belgische selectie in.

Niels Vandeputte is bezig aan een dijk van een cross-seizoen.



In 14 wedstrijden viel hij nooit buiten de top 6. Acht dagen geleden zag Vandeputte zijn regelmaat beloond met winst in de Flandriencross in Hamme.

Maar het veldritseizoen duurt nog lang. Daarom gaat de crosser van Alpecin-Deceuninck de komende 2 weken zijn batterijen opladen onder de Spaanse zon.



Dat betekent dat het plekje van Vandeputte in de Wereldbeker-selectie vrijkomt. Daan Soete is de uitverkorene en krijgt zo een mooie kans om komend weekend punten te sprokkelen in Dublin.



Bij de vrouwen is Belgisch kampioene Sanne Cant een opvallende afwezige in de Wereldbeker-selectie.



Voor de rest neemt bondscoach Angelo De Clercq de verwachte namen mee naar Ierland.