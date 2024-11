"Achteraf kon ik gelukkig met het meisje praten": Marten Van Riel doet "echte" verhaal van crash bij Ironman-debuut

"Om iedereen op de hoogte te brengen en het echte verhaal te delen: na 175 km op de fiets verloor ik de controle (door een "cateye" of een gat in de weg) en raakte ik uit koers, waarbij ik aan de zijkant terechtkwam waar een klein meisje de race stond aan te moedigen."

"Dit is niet hoe ik mijn eerste Ironman had verwacht te beleven", schreef hij op Instagram.

Wat een droomdebuut moest worden voor Marten Van Riel in zijn eerste Ironman, is pijnlijk geëindigd. Toen onze landgenoot tijdens het fietsonderdeel op kop reed, kwam hij ten val. Omdat er nergens beelden waren, cirkelde veel speculatie rond over de val, maar vandaag deed Van Riel zelf zijn verhaal.

"Helaas raakte ik haar bij 50 km/u en maakte ik een zware val. Gelukkig was haar familie erbij en leek het meisje relatief oké, op een snee in haar vinger na. De ambulance was snel ter plaatse en verleende eerste hulp aan ons beiden. Later kwam ook de politie om een rapport op te maken."

"Na de race ben ik naar het ziekenhuis gebracht om mijn ellebogen te laten hechten en röntgenfoto’s te maken. Cozumel heeft maar één ziekenhuis, dus het meisje was daar ook. Ik kon met haar praten en gaf haar mijn finisher-medaille en een shirt. Haar moeder vertelde me dat ze elk jaar de race kijkt, en ik hoop echt dat dit niet zal veranderen!"

"Aan de positieve kant: Bart Aernouts die de race won en daarna naar het ziekenhuis kwam om me te steunen, was geweldig om te zien."



Van Riel hoopte dit weekend ook om zich te kwalificeren voor het WK, maar enkel de top 5 verzilverde een ticket. Onze landgenoot reed uiteindelijk dus uit als zevende.