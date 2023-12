Toon Aerts staat te popelen voor comeback: "Fysiek ben ik goed, afwachten hoe het koppeke reageert"

Op 17 februari zal Toon Aerts zijn rentree maken in het veld in een shirt van Deschacht-Hens-Maes. "Het is een hele opluchting dat ik een ploeg heb gevonden", zegt Aerts, die ook meegeeft dat er verschillende teams interesse hebben getoond.

Toon Aerts staat nu bijna 2 jaar aan de kant door een schorsing, maar op 17 februari zal hij in Sint-Niklaas voor het eerst weer een rugnummer opspelden. Op een shirt van de kleinere ploeg Deschacht-Hens-Maes, zo raakte vandaag bekend.

"In het begin had ik wat stress, want zou ik wel aan een nieuwe ploeg geraken?", zegt Aerts in gesprek met Radio 2 Antwerpen. "Moest ik misschien een privésponsor zoeken?"

Die vrees bleek onterecht. "Toen de UCI bekendmaakte dat ik eigenlijk niets aan mijn positieve test kon doen, was dat voor veel ploegen het sein om eens te polsen. Ik heb met veel ploegen contact gehad."

Het is uiteindelijk het "meer familiale" Deschacht-Hens-Maes geworden. "Vanaf volgend jaar worden zijn ook een continentale ploeg op de weg, dus hun statuut zal hetzelfde zijn als mijn vorige ploegen."

Aerts hoopt dus in de zomer ook een mooi wegprogramma te kunnen afwerken, al zal hij zich voornamelijk focussen op het gravelbiken. "Het BK in Turnhout is vrij belangrijk en het WK in Leuven natuurlijk ook. Dat zijn mooie doelen."