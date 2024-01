Fem van Empel wint partijtje modderworstelen met Lucinda Brand

GP Sven Nys (vrouwen) X²O Trofee vrouwen 4 rondes 13:45 Baal Fem van Empel einde 0 1 2 3 4

Fem van Empel heeft het nieuwe jaar ingezet met een 13e overwinning in het veld dit seizoen. Lucinda Brand gaf haar landgenote in een modderig Baal stevig weerwerk, maar op het einde won de jeugd het toch van de ervaring.

Een knuffel met de modder op nieuwjaarsdag.

In Baal kregen de vrouwen elite blubber in zijn puurste vorm voorgeschoteld. Dat bleek spek naar de bek van favorieten Fem van Empel en Lucinda Brand.

Het duo legde van bij het begin een verschroeiend tempo op en reed al snel ruim een minuut weg van het pak. Wat volgde was een moddergevecht met elkaar, zichzelf en het verraderlijk parcours.

Daarop maakten beide Nederlandse rensters foutjes, wat voor een spannend kijkstuk zorgde van start tot finish. De beslissing kwam er in de slotronde, toen de wereldkampioene het betere loopwerk combineerde met een vlotte passage door de modder.

Brand zette haar tanden op elkaar, maar moest haar meerdere erkennen in de jonge veelwinnaar. Fem van Empel liet het tempo niet meer zakken en vierde haar 13e zege van het seizoen.

In de achtergrond beleefde Sanne Cant een sterke eerste werkdag van het jaar. De Belgische kampioene leek lang uitzicht te hebben op een podiumplek, maar had geen weerwoord op een stevige ruk van de 18-jarige Ava Holmgren.

Positie 4 is Cants stekje na een klein uur ploeteren. Al is iedereen vooral blij dat de finish achter de rug ligt.

Uitslag GP Sven Nys naam resultaat 1 Fem van Empel 47'12" 2 Lucinda Brand op 25" 3 Ava Holmgren 3'15" 4 Sanne Cant 3'59" 5 Clara Honsinger 4'13" 6 Alessandra Keller 4'55" 7 Denise Betsema 5'00" 8 Anna Kay 6'08" 9 Isabella Holmgren 6'51" 10 Rafaelle Carrier 7'34" meer tonen

Van Empel: "Techniek laat me in de steek"

Fem van Empel: "Het was echt loodzwaar. Mijn techniek laat me de laatste tijd een beetje in de steek. Het is niet dat ik niet meer kan sturen, maar het kan altijd beter. Het zit een beetje tussen de oren. We zullen even afwachten wat de ideale planning wordt voor de komende weken."

Lucinda Brand: "Misschien waren we sneller zonder fiets. Er waren veel stukken waar lopen de betere optie was. Recupereren zat er niet in. Ik maakte te veel kleine foutjes in de achtervolging op Fem. Misschien was ik iets te gretig. Ze laat zich niet gek maken en rijdt gewoon heel goed."

Ava Holmgren: "Ik weet niet wat er net gebeurd is. Ik kon het niet goed geloven. Het is redelijk gek om als Noord-Amerikaanse op het podium te staan in Europa. In het nieuwe truitje van Lidl-Trek kunnen rijden, geeft me veel motivatie. Ik hou van technische rondjes, maar ook dit lust ik wel. Straks volgt wel wat champagne, denk ik."