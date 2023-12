Toon Aerts maakt rentree in het veld bij Deschacht-Hens-Maes

Over minder dan 2 maanden mag Toon Aerts zich weer crosser noemen. De sanctie van de UCI loopt dan af en de ex-Belgische kampioen begint aan het tweede deel van zijn carrière bij Deschacht-Hens-Maes.

Toon Aerts zit al een tijdje op de strafbank. De veldrijder testte in januari 2022 positief op het verboden product letrozole metabolite.

De UCI erkende dat Aerts het middel niet intentioneel had genomen, maar de Internationale Wielerunie was onverbiddelijk en schorste hem afgelopen zomer na onderzoek effectief tot 16 februari 2024. Baloise Trek Lions, het team waarvoor hij reed, stopte half september 2022 al de samenwerking met Aerts.

Maar stilaan komt er dus licht aan het einde van de tunnel voor Aerts, die "zeer verheugd" is om bij Deschacht-Hens-Maes een nieuw hoofdstuk in zijn carrière te beginnen.

"Al na de eerste gesprekken had ik meteen een goed gevoel bij deze ploeg", zegt hij in een mededeling van het team.

"Een jonge, ambitieuze omgeving die de afgelopen jaren steeds stappen heeft gezet naar een verdere professionalisering. Voor mezelf is het de ideale omgeving om mij weer in het veldritwereldje te gooien en een definitieve streep te trekken onder de voorbije twee jaren."

"Hopelijk kan ik met mijn staat van dienst en ervaring het team een nieuwe stap laten zetten naar podia en overwinningen op het hoogste niveau."

"Ik kijk alvast uit naar de drie wedstrijden die ik dit veldritseizoen nog kan afwerken, maar ook reeds verder naar de zomer met een combinatie van weg- en gravelwedstrijden, waarbij het BK gravel in Turnhout meteen een mooie uitdaging is in eigen regio."

Aerts, die voor 2 jaar tekende, neemt nog deel aan de veldritten in Sint-Niklaas (17/02), Brussel en Oostmalle.