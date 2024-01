Nieuw jaar, zelfde winnaar: Van der Poel duldt ook in de blubber van Baal geen tegenstand

Mathieu van der Poel is aan een historische zegereeks bezig dit seizoen. In een modderig en dus zwaar Baal werd vooraf gehoopt op een duel met Wout van Aert, maar die hoop mocht na een kwartier al opgeborgen worden. Voor Van der Poel is het de 8e zege op 8 crossen dit seizoen, iets wat de deze keer sportieve fans wisten te waarderen.

Na een furieuze start - waarvoor zijn geconcentreerde blik boekdelen sprak - maakte de Belg zich op voor een moddergevecht met Mathieu van der Poel . De twee amuseerden zich in de openingsronde, ook Pim Ronhaar deelde in de vreugde.

Pim Ronhaar: "Het kan bijna niet beter, als ik realistisch ben. Het was erg zwaar. Ik kon niet heel diep gaan, maar mijn basistempo was heel hoog. Het scheelt wel dat ik even in het wiel kon zitten van Wout en Mathieu. Derde was het hoogst haalbare voor me. Ik heb een stap gezet ten opzichte van vorig jaar, ik val niet meer stil. Ik ben heel tevreden met hoe het gaat."