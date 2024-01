Wout van Aert zag enorm af in de blubber van Baal: "Ik schrok van mijn achterstand op Van der Poel"

"Ik had een goede start, dan ben ik het aan mezelf verplicht te proberen. Ik heb er al mijn energie in gestoken, maar toen maakte ik klein foutje, ging hij ervandoor en moest ik eigen tempo zoeken."

Toch weet Van Aert dat het ene foutje in de diepe modder niet doorslaggevend was.

"Als je 2 minuten achter staat, zijn er veel momenten dat hij beter is", lacht hij. "Het was gewoon het begin van een onemanshow."

In het Visma-kamp was in de slotronde het woord "teleurstelling" te horen. Daar is de Belg het niet mee eens. "Ik weet dat Mathieu zo sterk is. En ik weet waar ik mee bezig ben."

"Ik kon enkel mijn best doen en dat bleek de 2e plek vandaag. Nu kijk ik ernaar uit om naar Koksijde te gaan en vervolgens op stage te vertrekken."