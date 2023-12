Wout van Aert hakt veldritknoop door: hij start niet in Zonhoven, Benidorm als laatste cross

Wout van Aert heeft de laatste knopen in zijn crossprogramma doorgehakt. Hij zal begin januari niet starten in Zonhoven, de wereldbekercross in Benidorm wordt zijn laatste veldrit van het seizoen.

Wout van Aert heeft dit seizoen al flink gesnoeid in zijn veldritprogramma. De wereldbekercrossen van Zonhoven en Benidorm stonden voorlopig nog onder voorbehoud in zijn agenda, maar ook die knoop is nu doorgehakt.

Van Aert past voor de veldrit in Zonhoven op 7 januari. Op 21 januari staat hij wel aan de start in Benidorm, wat zijn laatste cross van het seizoen wordt.

Dat Van Aert kiest voor Benidorm en niet Zonhoven is op zich logisch, want zijn ploeg is die periode op stage in Spanje.

Analist Paul Herygers betreurt dat Van Aert er niet bij zal zijn in Zonhoven. "Het is een hele mooie die hij links laat liggen. Het is een zaligheid om in Zonhoven te rijden en dat kan hij dan ook nog eens heel goed", vindt Herygers.