"Van Aert 'moet just niks' in het veld, maar zonder druk kun je ook ver geraken"

"Hoeveel crossen ik Van Aert zie winnen? Drie"

Ruben Van Gucht: "De 5e zege van Wout van Aert in Essen, hij heeft hier nog nooit verloren. Dit moet een van zijn lievelingscrossen zijn. Ik zat zelf te denken aan die oude reclamespot: 'Van Aert, u keert tevreden terug!' Zal dit gevoel bij hem overheersen?"

Paul Herygers: "We wisten op voorhand dat dit zijn ding zou zijn. Het echte werk moet ook nog komen. Ik denk dat hij genoten heeft. En als je ziet hoe hij in die laatste 4 ronden nog van de concurrentie is weggereden ..."

"Zijn conditie zal momenteel wel al oké zijn, maar hij zit ook totaal nog niet aan zijn maximum. Je merkt aan alles dat dit zijn hoofddoel niet is, maar je kunt ook ver geraken als er geen druk is."

"Na de E3 Harelbeke zei hij 'moet just niks'. Dat kwam toen recht uit zijn hart. Als hij dat motto ook in het veld huldigt, is hij op de goeie weg."

Ruben: "Wat kunnen we hieruit afleiden voor de crossen straks tegen Van der Poel en Pidcock?"

Paul: "0,0. Maar ik heb zijn kalender bekeken en er zitten geen crossen bij die hij tegen zijn goesting zal rijden. Elke cross die hij zal rijden, past min of meer in zijn kraam."

Ruben: "Hoeveel crossen zie je hem deze winter dan winnen?"

Paul: "Dat is lastig. Eentje heeft hij er nu al zeker. Ik ga het bescheiden houden en zeg 3 zeges. Dat zou wel een groot verschil zijn met vorig jaar."



