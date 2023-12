Wout van Aert amuseerde zich bij terugkeer in het veld: "Gevoel was beter dan verwacht"

Dat lukte met verve: Van Aert hield 1'35" voorsprong over aan de finish. Strooide hij te veel met zand over zijn vorm voor de wedstrijd?

"Ja, eigenlijk wel", glimlacht hij. "Het was een enorm zware wedstrijd en de omstandigheden werden ook almaar slechter. Dus was het volhouden tot aan de finish."

Het is gevaarlijk om in zo'n zware cross over je limiet te gaan.

"Ik wist niet hoe goed ik was, dus ben ik wat afwachtend gestart. Het was een snelle eerste ronde. Sommige jongens hebben zich dan ook meteen vergaloppeerd."

Van Aert wachtte zijn moment af en sloeg enkele rondes later toe.

"Ik wilde eerst even kijken wat mij niveau was. Het is gevaarlijk om in zo'n zware cross over je limiet te gaan. Met de loopstrook op de weide vond ik een deel van het parcours dat me goed lag. Daar kon ik telkens een gaatje slaan. "

"Ik kreeg geen makkelijke cross om te beginnen, maar het gevoel was beter dan dat ik ingeschat had", maakt hij de analyse. "En het was leuk om het publiek nog eens te plezieren."