Wout van Aert degradeert de concurrentie bij rentree in modderpoel van Essen

Exact Cross Essen Exact Cross 7 rondes 15:00 Essen Wout van Aert einde 0 1 2 3 4 5 6 7

Wout van Aert heeft bij zijn rentree in Essen uitgepakt met een ouderwetse solo. Onze landgenoot was veel te sterk voor de rest en ploegde door de modder naar een dominante zege. Jens Adams en Thijs Aerts werden op ruime afstand tweede en derde. Nu volgt een ploegstage voor Van Aert, om twee weken later de draad weer op te pikken.

"Ik ben nog nooit met een slechtere vorm aan het crossseizoen begonnen", probeerde Wout van Aert voor zijn rentree in het veld de druk nog af te houden. Een uitspraak die je bij een renner van zijn kaliber met een korrel zout moet nemen.

Onze landgenoot vond in Essen bovendien de meest ideale omstandigheden om aan zijn crosswinter te beginnen. De regenval had het typische weideparcours er omgetoverd in een drassig moeras - spek voor Van Aerts bek - en zowat alle andere toppers hadden hun kat gestuurd.

Wie wel van de partij was, was Zdenek Stybar. Ook de 37-jarige Tsjech begon in Essen aan zijn crosscampagne in functie van zijn grote doel: het WK in "zijn" Tabor. Stybar zorgde ook meteen voor een nostalgisch moment door uit te pakken met een kanonstart. Daarna zakte hij al snel weg.

Trainingsrit door de modder

Wie niet wegzakte was Van Aert. Hij draaide vooraan meteen goed mee en zette zijn uitdagers als Lander Loockx, Jens Adams en Thijs Aerts al snel onder druk. Die laatste twee konden het langst hun wagonnetje aanhaken, maar bij de tweede versnelling van Van Aert was het pleit beslecht.

Wat volgde was een eenzame trainingsrit door de modder. Van Aert degradeerde de concurrentie en zou aan de streep anderhalve minuut voorsprong hebben op Adams. Aerts werd op bijna drie minuten een verdienstelijke derde.

Van Aert knijpt er nu twee weken tussenuit voor een ploegstage in Spanje. Op vrijdag 22 december pikt hij in Mol de draad weer op. De tegenstand is gewaarschuwd, want de drievoudige wereldkampioen zal deze winter in principe alleen nog maar beter worden.

Reacties na de cross in Essen:

Jens Adams (2de): "Ik heb mijn doel bereikt vandaag. Wout is gewoon een klasse sterker, de tweede plaats was het hoogst haalbare. In het begin had ik wel overschot, maar toen Wout versnelde, voelde ik meteen dat het te snel ging. Ik had ook best wel koud. Het was echt een zware dag vandaag. De laatste tijd loopt het wel echt goed, daar ben ik heel tevreden mee."

Thijs Aerts (3de): "Ik ben heel blij met die derde plek. Ik mag nog eens naast Wout op het podium staan, dat is er niet velen gegeven. Ik voelde snel dat Wout en Jens beter waren, dus ben ik voor plek drie te gaan. Morgen rijd ik immers ook nog in Val di Sole. Ik vertrek straks al naar de luchthaven."

Uitslag Exact Cross Essen naam resultaat 1 Wout van Aert 1u01'53" 2 Jens Adams op 1'35" 3 Thijs Aerts 2'49" 4 Lander Loockx 3'12" 5 Yorben Lauryssen 3'13" 6 Viktor Vandenberghe (Bel) 3'19" 7 Vincent Baestaens 3'32" 8 Clément Horny (Bel) 4'33" 9 Thomas Vrheyen (Bel) 4'58" 10 Wout Janssen (Bel) 5'17"