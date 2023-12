Wout van Aert trekt definitief streep door WK en BK: "Bewuste keuze voor rustige winter"

"Superleuk om er weer bij te zijn"

"Het is belangrijk voor mij om dit in de winter te kunnen doen, om die lange voorbereiding wat te kunnen breken en die intensieve inspanningen te kunnen doen." Heel wat toppers lieten de cross in Essen vandaag links liggen. Van Aert start zo meteen als grote favoriet. "Dat hier niet veel concurrentie is? Dat is die jongens oneer aandoen. Zij zijn al lang bezig en veel meer gerodeerd in het veld. Ik onderschat niemand."

"Nog nooit zo slecht aan crosswinter begonnen"

Toch zijn de duels met Mathieu van der Poel en Tom Pidcock nog andere koek. Kijk Van Aert daar al naar uit? "Ik heb er nog niet veel over nagedacht. Ik heb het deze winter helemaal anders aangepakt en ik denk dat ik nog nooit zo slecht aan de crosswinter ben begonnen als nu."



"Na vandaag zal ik misschien al beter weten wat ik mag verwachten van de kerstperiode. Tegen dan zal ik ook een stage achter de rug hebben. Het is zeker dat we niet in topvorm zullen zijn, maar ik denk wel dat we snel die conditie kunnen oppikken."



Zoals geweten staat de crosswinter van Van Aert dit jaar in teken van het voorjaar op de weg. Zo is het veldrijden dit jaar meer een middel dan een doel.



Dat betekent ook keuzes maken. Zo past Van Aert dit jaar sowieso voor het BK en het WK, zo bevestigde hij vandaag nogmaals. "Het is met pijn in het hart, maar het is een bewuste keuze om snel de klik naar het wegseizoen te maken en een rustige winter te beleven."



"Als het BK korter na de kerstperiode was gevolgd, had ik het nog graag meegedaan, maar nu past het niet. Het WK is dan weer begin februari. Ik heb de combinatie WK-voorjaar al gemaakt, maar nu kies ik dus voor iets anders."



"De crossen die ik wel rijd, daar hoop ik gewoon het best van mezelf te geven."