Nieuwe coach van Wout van Aert over andere aanpak in de winter: "Wout begrijpt het grotere plaatje"

Nog 16 keer slapen en dan is Wout van Aert (Jumbo-Visma) voor het eerst weer te bewonderen in de cross. De winter van Van Aert staat dit seizoen helemaal in het teken van het voorjaar. "Crossen moet daarin een bouwsteen zijn en geen breekpunt", zegt zijn nieuwe coach Mathieu Heijboer.

Terwijl de veldritfans als kinderen naar Sinterklaas aftellen naar de eerste cross van Wout van Aert, is de "opperbij" zelf al druk aan het rondzoemen over de wegen van de Vlaamse klassiekers. Op ruim 3 maanden van de start van het voorjaar?! Het verraadt de brandende ambitie: eindelijk die monumentale zege boeken in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. Daarvoor moet en wil Van Aert veel opofferen. "Wout zou liever meer crossen deze winter, maar hij begrijpt het grotere plaatje", zegt zijn nieuwe coach Mathieu Heijboer. "De hele winter staat namelijk in het teken van presteren in het voorjaar. Crossen vormt daar een bouwsteen in."

De opbouw naar het WK veldrijden en de decompressie daarna hadden een grote impact op het voorjaar van Wout. Mathieu Heijboer (coach van Wout van Aert)

Van Aert zal deze winter 8 (in het beste geval 10) keer te bewonderen zijn in het veld. Het WK in Tabor is volledig verbannen van zijn crossprogramma. En daar is een logische verklaring voor. "We hebben geleerd dat zo'n WK een te grote impact had op het voorjaar van Wout. Vooral het toewerken naar zo'n WK en de daaropvolgende decompressie." Het zorgde ervoor dat Van Aert voor de klassiekers rustperiodes moest inlassen. In de Ronde en Roubaix kwam hij 2 maanden later telkens dat tikkeltje tekort. "Met een beperkter crossprogramma (en geen WK) willen we ervoor zorgen dat er geen gaten vallen in Wouts voorbereiding op de klassiekers." De sleutel tot succes in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix?



(lees voort onder foto)

Wout van Aert moest afgelopen seizoen in Parijs-Roubaix vrede nemen met de 3e plek.

Nieuwe coach

Niet enkel een afgeslankt crossprogramma, maar ook een nieuwe coach moet Van Aert naar successen loodsen in de klassiekers. Na 8 jaar ruilde Van Aert Marc Lamberts (die naar Bora-Hansgrohe vertrok) voor Mathieu Heijboer. "Dat is zeker een verandering voor Wout", zegt Heijboer zelf. "Bij Jumbo-Visma begeleiden we de renners als een team. Maar elke renner heeft wel zijn directe contactpersoon met wie de trainingen besproken worden. Tot vorig seizoen was Marc Lamberts die contactpersoon van Wout, nu ben ik dat." Als Head of Performance was Heijboer de voorbije jaren wel al betrokken bij de trainingen van Van Aert. "Ik keek toen met Marc mee en hij ook met mij. We gaven elkaar feedback." Heijboer zal nu in een andere rol samenwerken met Van Aert. "Nu mag ik de knopen doorhakken over de trainingen van Wout." "Maar inhoudelijk zal er niet veel veranderen, want Marc en ik hebben dezelfde filosofie. Onze trainingsaanpak verschilt dan ook niet veel."