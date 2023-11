Van Aert kondigt met "pijn in het hart" korter veldritprogramma aan: "Geen risico's voor de klassiekers"

De kogel is door de kerk: op 9 december begint Wout van Aert aan zijn veldritseizoen.

De kopman van Team Jumbo - Visma begint in Essen en heeft gekozen om maximum 10 veldritten af te werken dit jaar.

"Een bewuste keuze om een korter programma te rijden", vertelt hij. "Vorig jaar heb ik gemerkt dat het mentaal moeilijk is om mij echt op het crossseizoen te richten en dan door te gaan naar het voorjaar."

"Ik heb voor mezelf besloten dat ik niks meer aan het toeval wil overlaten wat betreft de voorjaarsklassiekers. Daarom rijd ik met pijn in het hart een beperkter programma."

"Het zal zeker moeilijk zijn om een hoog niveau te halen", gaat de oud-wereldkampioen voort. "Ik heb een paar crossen om in vorm te komen en dan stopt het alweer."

"Ik hoop me te kunnen laten zien in de koers. Het zal voor de eerste keer anders zijn dan ik gewend ben, maar het is met het hoger doel in gedachten."