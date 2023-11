Mathieu van der Poel begint aan veldritseizoen in Mol (22 december) en rijdt 13 crossen

Mathieu van der Poel begint bijna een maand later aan zijn veldritseizoen dan vorig jaar, maar zijn programma is er daarom niet minder beladen om. In het seizoen 2022-2023 reed hij 14 crossen, nu worden dat er volgens de huidige planning 13.



Mol heeft op 22 december de primeur en daarna volgen de crossen elkaar aan een sneltempo op. Een dag later is hij er in Antwerpen al opnieuw bij.



Het is de aanloop naar een dolle kerst- en nieuwjaarsperiode: tussen 26 december (Gavere) en 1 januari (Baal) rijdt hij 5 crossen in 7 dagen.



Hierna neemt de wereldkampioen er ook nog Koksijde (4 januari) en Zonhoven (7 januari) bij, om daarna vermoedelijk op stage te gaan om enerzijds het wegseizoen voor te bereiden en anderzijds het WK veldrijden.



De laatste eindsprint naar dat WK zet de Nederlander in in Benidorm, om vervolgens een dubbel weekend Hamme-Hoogerheide te rijden in de week voor Tabor.