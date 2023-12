Wout van Aert ontdekt hoe vettig Gavere erbij ligt en legt zich zeker niet neer bij 2e plaats: "Bijlange niet!"

Je hoeft geen grote weerkundige te zijn om te weten dat het parcours in Gavere er goed vettig bij ligt na de regen van de voorbije dagen. Wout van Aert duwt zich erdoor, maar laat de benen toch even rusten aan de voet van de klim.

Wout van Aert test de benen in de modder

"Of ik me neerleg bij de 2e plaats? Bijlange niet!"

"Het is enorm zwaar. Gavere in de kerstperiode is nog een tikkeltje modderiger dan vroeger."

"Als je het parcours rond wil geraken, dan moet je afzien. Diegene met de beste conditie zal hier winnen."

"Of ik me neerleg bij mijn 2e plaatsen? Neen, bijlange niet", klinkt het strijdvaardig.