Ook in Gavere steekt Mathieu van der Poel er met kop en schouders bovenuit

Na Herentals, Mol en Antwerpen is ook Gavere de speeltuin van Mathieu van der Poel geworden. In de modder duwde de wereldkampioen zijn turbo na 5 minuten al in gang. Wout van Aert ging heel even de uitdaging aan, maar was opnieuw niet opgewassen tegen de oersterke Nederlander in een zware cross.