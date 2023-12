Mathieu van der Poel na winst in Gavere: "Verschrikkelijk lastig", Wout van Aert: "Ik ging over mijn limiet"

Een gezondheidswandeling was het uiteraard niet, maar in de modder van Gavere was Mathieu van der Poel opnieuw ongenaakbaar. "Het was enorm zwaar", gaf de wereldkampioen echter aan. "Ik ben over mijn toeren gegaan en dat mag je hier niet doen", gaf Wout van Aert toe.

In een lange cross - 1 uur en 7 minuten - reed Mathieu van der Poel een uur alleen op kop. Hij maakte kipkap van zijn tegenstanders in Gavere. "Het is zo moeilijk om hier in het wiel te zitten of om het tempo van iemand anders te volgen", vertelde de winnaar over zijn snelle aanzet. "Dan maak je nog meer fouten." "Het was echt verschrikkelijk lastig", kuchte de winnaar. "De modder was plakkerig. Ronde na ronde werd het erger." "Het was enorm zwaar", zei Van der Poel nog, die in het slot niet echt temporiseerde. "Het werd gewoon lastiger om de goeie lijnen te vinden en om tempo te houden." "Het was beter geweest als het was blijven regenen. Nu waren er echt diepe sporen."

Voorlopig moet ik tevreden zijn met dit niveau. Morgen rijd ik in Zolder. Zonder Mathieu aan de start is het misschien iets makkelijker. Wout van Aert

Wout van Aert bevestigde het verhaal van zijn collega. "Het was extreem moeilijk vandaag. De omstandigheden waren lastig, de modder was sticky. Het werd steeds lastiger om op de fiets te blijven." "Een parcours met loopstroken ligt me en ik wilde het Mathieu moeilijk maken, om te kijken tot waar ik in zijn buurt kon blijven. In de 2e ronde maakte ik een fout door zijn tempo te proberen aan te houden." "Ik zat tegen mijn limiet aan en daar ging ik er ook over. Dat moest ik bekopen. Toen ik mijn eigen ritme vond, ging het beter, maar ik ben er over mijn toeren gegaan. Dat mag je hier niet doen." "Al werden we niet weggereden", toonde Van Aert zich nog tevreden. "Zeker met het tweede deel kan ik leven. Maar Mathieu was van een ander niveau." "Voorlopig moet ik tevreden zijn met dit niveau. Morgen rijd ik in Zolder, waar ik goeie herinneringen heb. Ik ga altijd voor de zege, maar zonder Mathieu aan de start is het misschien iets makkelijker."

Tom Pidcock: "Ik moest de hele dag achtervolgen"

Tom Pidcock stond vanop de 4e startrij voor een lange inhaalrace. "Vervelend", zuchtte de Brit, 3e vandaag. "Mijn start was niet slecht, maar ik kon geen kant op. In de 2e ronde reed ik als 10e rond, maar mijn ketting viel eraf." "Ik moest de hele dag achtervolgen. Ik reed snel, maar maakte wat foutjes. Toch sta ik nog op het podium. Ik heb goed gekoerst, alleen jammer van die start."