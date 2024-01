Mathieu van der Poel heeft genoten van zijn modderfeestje: "Dit is het leukste voor een veldrijder"

"Een zware werkdag? Ja, maar wel een goeie", lacht Mathieu van der Poel zijn tanden bloot na een slopende race in Baal.

"Ik heb ervan genoten; Het was lang geleden dat ik hier gereden heb en het is een cross die me goed ligt. Het is heel technisch en met diepe sporen, dat is het leukste als veldrijder."

Een parcours waar dus ook de wereldkampioen al zijn talenten kwijt kan.

"Het is gewoon erg lastig. Dat is het eerlijkst", knikt hij.