Houden de fans zich koest in Baal? "Er is controle, maar hopelijk gebruikt iedereen ook zijn gezond verstand"

De spetters van het spuwincident met Mathieu van der Poel in Hulst zijn twee dagen later in Baal nog altijd voelbaar. "Ik hoop dat iedereen respect zal tonen voor de renners die een uur door het slijk ploeteren", zegt Sven Nys voor de start van zijn eigen GP.

Het veldrijden is een sport van het volk, maar soms gaat dat volk over de schreef. In Hulst was Mathieu van der Poel het gejen van enkele supporters zo beu dat hij hen bespuwde.



Dat incident zindert twee dagen later in Baal nog altijd wat na. Heeft Sven Nys maatregelen genomen om Van der Poel en co beter te beschermen?

"In principe blijft het nieuwjaarsfeest hier altijd binnen de perken", zegt Nys aan Sporza. "Er is wel wat controle door stewards en er is ook de sociale controle van de mensen onder elkaar."

"Af en toe wordt er iets negatiefs geroepen, dat hoort er helaas soms bij. Maar laat ons hopen dat het binnen de perken blijft."

"We hopen dan ook alles onder controle te kunnen houden. Er is veel gesensibiliseerd. Er is gevraagd aan de mensen om enkel voor hun eigen renner te supporteren en het binnen de perken te houden als het om een renner gaat waar je minder fan van bent."

"Ik ga ervan uit dat iedereen zijn gezond verstand zal gebruiken en dat iedereen respect toont voor de renners die een uur lang door het slijk ploeteren."