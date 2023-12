"Enkele marginalen" ontsieren het veldrijden: "Voor of tegen: toon gewoon respect voor zo'n kampioen"

Mathieu van der Poel gisteren in de mensenzee in Hulst.

Net nu het veldrijden opnieuw springlevend is dankzij de G3, wordt de populaire sport ook weer geconfronteerd met de keerzijde van de medaille. Mathieu van der Poel reageerde met een fluim toen hij gisteren in Hulst naar eigen zeggen onophoudelijk geviseerd werd door toeschouwers. Kan het veldritwereldje dergelijk wangedrag bannen van de cross?

De crossers kunnen vandaag een dagje uitblazen in de bomvolle kerst- en eindejaarsperiode. Morgen/maandag wacht in Baal al de volgende afspraak en na het spuugincident met Mathieu van der Poel in Hulst gisteren zal er toch wat extra druk op de ketel zijn bij het nieuwe volksfeest. Christophe Impens neemt met Golazo de organisatie in Baal voor zijn rekening. "De reactie van Mathieu is 100 procent menselijk", zegt hij. "De reactie van die zogenoemde supporters kan ik uiteraard minder plaatsen." "Ze drinken zich vermoedelijk veel moed in om zich dan te verlagen tot dergelijk marginaal gedrag. Zij kunnen zich waarschijnlijk niet vereenzelvigen met de fijne mens en de succesvolle kampioen die Mathieu is. Dat is bijzonder jammer."

Ik hoor de jongste weken inderdaad wel vaker boegeroep, maar ook dat is niet nieuw. Wie succesvol is, krijgt tegenstand. Maar in deze kleine crossfamilie is dat heel jammer. Christophe Impens (Golazo)

Wat er in Hulst precies gebeurd is, is niet duidelijk. Maar volgens ooggetuigen zou Van der Poel een cocktail van bier en urine hebben moeten slikken. Impens: "Als dat waar is, dan is dat nog iets anders dan boegeroep. Geschreeuw heb je bij elk evenement in elke sport. Dat is niet de beste actie als supporter, maar bier met urine gaat echt veel te ver." "Laat ons duidelijk zijn: dit gaat over 0,5 procent - of zelfs minder - van de aanwezigen. Het is een zeldzaamheid." "Ik hoor de jongste weken inderdaad wel vaker boegeroep, maar ook dat is niet nieuw. Wie succesvol is, krijgt tegenstand. Maar in deze kleine crossfamilie is dat heel jammer."

"Hopelijk waait dit over"

Net nu de G3 geland is in het veld, ontspoort het boeltje. "Het is een voorrecht dat Mathieu met Wout van Aert en Tom Pidcock bijna elke dag wil crossen. Als sportfan is dat een privilege." "Hou het normaal en kom genieten van zo'n prachtige kampioen", is dan ook de oproep van Golazo. "Je kan alleen maar respect hebben voor wat hij doet, of je nu voor of tegen bent." Op 1 januari is er dus al de volgende cross. "We hebben in het verleden helaas al acties moeten doen en dat zullen we nu zeker opnieuw doen", belooft Impens. "We roepen fans op de sociale media op om respectvol te zijn. Overigens niet alleen op 1 januari, maar altijd."

We zullen hard sensibiliseren en we hopen dat de enkelingen thuisblijven en zich daar uitleven. Christophe Impens (Golazo)

"Speakers zullen tijdens de cross voortdurend oproepen om respect te tonen en de stewards moeten ook een oogje in het zeil houden. Als ze groepen zien die zich vreemd gedragen, moeten ze ons verwittigen. En we rekenen ook op de sociale controle van andere supporters." Is sensibiliseren wel voldoende? Moet er gekeken worden naar alcoholmaatregelen? "We zijn als organisator geen agent", oordeelt Impens. "Met een verbod zou je ook 99 procent van het publiek straffen." "Nogmaals: het gaat om een paar marginalen. Het is helaas van alle tijden. Hopelijk waait dit over." "Laat ons niet doemdenken, maar je mag je niet inbeelden dat een kampioen als Mathieu niet meer komt crossen." "We zullen dus hard sensibiliseren en we hopen dat de enkelingen thuisblijven en zich daar uitleven."