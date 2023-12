"Helaas ben je als renner altijd de verliezer na zo'n reactie, maar ik zal Van der Poel niet met de vinger wijzen"

De wereldbekerwedstrijd in Hulst zal dan toch niet helemaal als een overwinning aanvoelen bij Mathieu van der Poel. In de slotronde verraste de Nederlandse wereldkampioen met gespuw richting een groepje boeroepers. "Die paar supporters kunnen een mens tot het uiterste drijven", bespraken onze commentatoren het spuwincident na de wedstrijd.

Niet zijn zevende overwinning op een rij, wel het spuwincident van Mathieu van der Poel was het gespreksonderwerp na de wereldbekerwedstrijd in Hulst.



In de slotronde spuwde de Nederlander richting een groepje boeroepers in het publiek. "Het negatieve geroep gebeurde vandaag continu, tijdens de opwarming al. Dit hoort niet thuis in de sport. Het is genoeg geweest voor mij", vertelde de Nederlander na het incident.



Onze commentator Paul Herygers maakte het in zijn carrière als crosser ook al mee. "Zoiets komt elke veldrijder op een bepaald moment wel eens tegen. Dan is de vraag: ga je erop in of laat je het gewoon gebeuren? Maar dat laatste is niet gemakkelijk, hoor."

"Helaas ben je als renner altijd de verliezer als je reageert, natuurlijk", pikt Ruben Van Gucht in. "Die reacties uit het publiek zijn absoluut niet tolereerbaar, maar de renner blijft in de ogen van de buitenwereld toch steeds de slechte verliezer."