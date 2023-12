Mathieu van der Poel ontsnapt aan herrie in Hulst en wint autoritair de laatste cross van 2023

WB Hulst Wereldbeker veldrijden 8 rondes 15:10 Hulst Mathieu van der Poel einde 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Wie anders? Mathieu van der Poel heeft met een perfecte 7 op 7 een punt gezet achter 2023. In Hulst kwam er nooit een strijd tussen de G3. Tom Pidcock (25e) kwam ten val in de eerste bocht, Wout van Aert (5e) was kansloos na materiaalpech. Van der Poel won uiteindelijk voor de mannen van de Baloise-Trek Lions , maar liet zich in de slotronde wel nog betrappen op een spuwincident.



De strijd tussen De Grote Drie was al gestreden voordat die eigenlijk begonnen was.

Deze keer - in eerste instantie - niet door een oppermachtige Mathieu van der Poel, wel door de pech van zijn twee voornaamste concurrenten.

In de eerste bocht van de wereldbekercross in Hulst kwam Tom Pidcock meteen ten val na een flirt met Cameron Mason. Hij moest daarna ook nog eens te voet naar de materiaalpost hollen. En niet veel later onderging Wout van Aert hetzelfde lot: ook hij werd door een val en bijbehorend materiaalpech helemaal naar achteren geslagen. En als klap op de vuurpijl gaf ook Wereldbeker-leider Eli Iserbyt op.

Van der Poel flirtte in de hectische openingsfase in Hulst zelf ook twee keer met het decors - voornamelijk door een manoeuvre van zijn voorganger - en besloot uit veiligheidsoverwegingen dan maar om aan een nieuwe solo te beginnen. De Nederlander leek na een kwartiertje al probleemloos op weg naar zijn zevende overwinning dit seizoen, maar in de slotronde kwam er nog een smetje op zijn overwinning. Hij spuwde nog naar enkele boeroepers in het publiek. Uiteindelijk zou ook blijken dat Van Aert een superdag had. Pidcock geraakte niet verder dan een 25e plaats, maar onze landgenoot slalomde na een ferme inhaalrace nog naar een verdienstelijke vijfde plaats, enkel het trio van de Baloise Trek-Lions Nieuwenhuis (2e), Van der Haar (3e) en Ronhaar (4e) moest hij ook nog voor zich dulden.

"In de finale was het ieder voor zich"

Joris Nieuwenhuis (2e): "In de finale was het ieder voor zich. Zeker ook omdat we in het klassement dicht bij elkaar staan. Als dat niet zo zou zijn, kun je altijd eens bekijken of we elkaar kunnen helpen, maar nu alvast nog niet. Zo zie je nog maar eens dat we het goed doen met de ploeg. Wij hebben niet één uitschieter, maar doen het met al onze renners uitstekend."

Lars van der Haar (3e): "We hebben onderling niet besproken wie er mocht winnen. Ronhaar staat als tweede gerangschikt in het wereldbekerklassement, maar de kans dat we Iserbyt nog van de troon kunnen stoten is wel zeer klein. De puntentelling is al zo rot dat de kloof onoverbrugbaar lijkt. Daarom hebben we er onderling een mooie strijd en wedstrijd van gemaakt."

Uitslag WB Hulst naam resultaat 1 Mathieu van der Poel in 59'52" 2 Joris Nieuwenhuis op 12" 3 Lars van der Haar 20" 4 Pim Ronhaar 30" 5 Wout van Aert 43" 6 Laurens Sweeck 53" 7 Niels Vandeputte 58" 8 Ryan Kamp 1'04" 9 Michael Vanthourenhout 1'15" 10 Tibor Del Grosso 1'25"