Na de dreigende woorden aan het adres van Thibau Nys: is de Wereldbeker veldrijden aan hernieuwing toe?

To Wereldbeker or not to Wereldbeker? Dat is de vraag die de veldritwereld bezighoudt. UCI-baas David Lappartient reageerde als door een wesp gestoken op de afzegging van Thibau Nys in Dendermonde. Wat is het probleem met de kalender en hoe wordt een oplossing gevonden? Sporza Daily vraagt het aan Bart Wellens en Ruben Van Gucht.