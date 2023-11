Hommeles in Wereldbeker: "Oneerlijk om 21-jarige Thibau Nys de zwartepiet door te spelen"

UCI-voorzitter David Lappartient dreigt ermee om renners die afzeggen voor een Wereldbeker-manche, zoals Thibau Nys dit weekend deed, in de toekomst weg te houden van de daaropvolgende Wereldbekercrossen en het WK. "Dat is 2 à 3 bruggen te ver", reageert veldritcommentator Ruben Van Gucht.

De bal ging aan het rollen toen Thibau Nys afzegde voor de Wereldbekercross in Dendermonde, maar daags voordien wel in Niel (Superprestige) zou rijden. "Op zijn jeugdige leeftijd moeten we wat gas terugnemen", gaf vader Sven Nys als argument aan. Maar dat Thibau Nys de Superprestige boven de Wereldbeker verkiest, zorgt voor onrust bij de UCI (die samen met Flanders Classics de WB veldrijden organiseert). "Als ze de Wereldbeker veldrijden als een speeltje zien, dan zitten we met een probleem", zuchtte UCI-topman Peter Van den Abeele. "We moeten in de spiegel kijken en de Wereldbeker aanpassen tegen volgend seizoen." UCI-voorzitter David Lappartient ging nog een stapje verder en stuurt aan op een drastische reglementswijziging.



"Als een renner liever een nationale cross rijdt in plaats van een Wereldbekerveldrit, dan moet hij de volgende WB-crossen niet meer meerijden. En ook geen WK", luidt het voorstel van Lappartient in een interview aan DirectVelo.

Wat met Van Aert en Van der Poel?

Een uitspraak die op weinig begrip kan rekenen bij veldritcommentator Ruben Van Gucht. "Wat Lappartient zegt, is 2 of 3 bruggen te ver. Het is oneerlijk om de zwartepiet door te spelen naar een 21-jarige renner." "Zolang je zelf het reglement creëert dat renners mogen kiezen welke crossen ze rijden, dan mag je vooral niet gaan klagen en de paraplu opentrekken."

Zelfs bij een gebaldere Wereldbeker ben ik niet zo zeker dat Van Aert en Van der Poel alle Wereldbekercrossen zullen rijden. Ruben Van Gucht

De UCI denkt na over een gebaldere Wereldbeker met 10 in plaats van 14 crossen. "Het uitgangspunt is dat iedereen dan alle Wereldbekercrossen rijdt", zegt Van Gucht. "Maar wat ga je dan doen met Van der Poel en Van Aert? Die komen nu in competitie op 22 december. Van dan tot het WK zijn er 6 weekends. Ik ben er niet zo zeker van dat zij dan de volledige Wereldbeker zullen rijden." "Als je dan de regel toevoegt dat Van Aert en Van der Poel bij het missen van een Wereldbekercross niet mogen meerijden in de volgende WB-manches, dan schiet het weer zijn doel voorbij." De UCI wil de gevoelige kwestie in elk geval zo snel mogelijk bespreken met andere grote spelers in de veldritwereld. Wordt vervolgd.