Thibau Nys past voor Wereldbeker veldrijden in Dendermonde en rijdt komend weekend enkel Niel

Zondag gaf de 20-jarige Nys met een totale offday op tijdens het EK in Pontchâteau. Na afloop verklaarde hij al dat hij het WB-klassement "uit zijn hoofd moest zetten": "Zo kan ik frisser aan de start komen in andere wedstrijden. En als ik fris ben, kan ik mee met de beteren", liet hij noteren.



Vandaag volgde de bevestiging met de tweet van vader Nys, de manager van de Baloise Trek Lions-ploeg.



Nys staat momenteel derde in de Wereldbeker. De Nederlandse koploper Lars van der Haar en Eli Iserbyt tellen in de tussenstand respectievelijk slechts 2 en 1 punt(en) meer dan Nys.



De youngster verbaasde in zijn eerste volledige seizoen bij de profs al vriend en vijand. Nys won de eerste WB-manche in het Amerikaanse Waterloo. In de tweede manche in Maasmechelen werd hij zevende.