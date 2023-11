Thibau Nys baalt na "offday" op EK veldrijden: "Voelde meteen dat er niets in mijn benen zat"

Thibau Nys zal nog even moeten wachten op zijn eerste titel bij de profs.

De verwachtingen voor onze landgenoot waren nochtans hoog, maar die inlossen lukte niet. Nys was van in het begin op achtervolgen aangewezen tijdens het EK en gooide nog voor het einde de handdoek in de ring.

"Dit Europees kampioenschap was een grote offday", pufte hij na afloop. "Al in de eerste ronde voelde ik dat er bijna niets in mijn benen zat. De eerste drie ronden heb ik nog gevochten, maar ik zakte steeds verder weg."

En tot overmaat van ramp reed onze landgenoot in het slot ook nog eens lek.

"Dan was het helemaal over bij mij", klonk het bij een teleurgestelde Nys. "Ik wilde de cross nog uitrijden, maar ook dat bleek plots onmogelijk. Ik denk dat de Koppenberg nog wat in mijn benen zat en ook de opeenvolging van wedstrijden eiste zijn tol."

Een gemiste kans voor Nys, die vooraf naar voren werd geschoven als een van de topfavorieten voor de Europese titel.

"Het is jammer, want deze wedstrijd had me moeten liggen, maar ik ga natuurlijk niet zeggen dat ik spijt heb dat ik de Koppenbergcross gereden heb."