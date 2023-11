Michael Vanthourenhout ploetert in Pontchâteau naar zijn tweede opeenvolgende Europese titel

Van dood en begraven in Maasmechelen naar tweevoudig Europees kampioen: wat een wereld van verschil op één week tijd voor Michael Vanthourenhout. In Pontchâteau ging de Belg er na amper tien minuten vandoor en niemand zag hem nog terug, goed voor een nieuwe sterrentrui voor Pauwels Sauzen-Bingoal. Het verwachte duel tussen ploegmaats Thibau Nys en Lars van der Haar kwam er niet. De ene had een rotdag en finishte niet, de andere maakte te veel foutjes.