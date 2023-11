BEKIJK: Het moment waarop Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt EK beslisten: "Grote dankjewel aan hem"

"Ik ben blij dat hij het kon afmaken. Hij heeft het zeker niet gestolen, want ik zag dat hij snel de betere was in deze omstandigheden. De Belgische ploeg heeft heel goed werk geleverd."

"Ik heb mijn wedstrijd dan ook op Michael afgestemd. Hij gaf een goede indruk, we hebben het besproken in de eerste rondes", zegt zijn ploeggenoot bij Pauwels Sauzen - Bingoal .

Samen beslisten ze de koers. Vanthourenhout trok door, Iserbyt liet het gaatje met veel plezier vallen. En zo kreeg die eerste een deugddoende zege voorgeschoteld.

"Eli riep naar me dat ik mocht proberen", vertelt hij in een eerste reactie. "Een grote dankjewel naar hem en de Belgische ploeg is op zijn plaats. Het is mooi dat zoiets nog kan in het hedendaagse veldrijden."