Van Gucht en Herygers leggen het EK neer: "Met Vanthourenhout in je team zit je op rozen, vergeet het dat Nys onklopbaar is"

Voor de tweede opeenvolgende keer is Michael Vanthourenhout Europees kampioen veldrijden. Hij was vooraf zeker niet de grote favoriet, maar maakte het toch netjes af met een lange solo. Commentatoren Ruben Van Gucht en Paul Herygers zagen een verdiende kampioen en bespraken ook de rollen van Eli Iserbyt en Thibau Nys. "Binnen dit en 14 dagen zal die nog wel eens scoren, daar ben ik zeker van."

"Belangrijkste binnengehaald"

Ruben: "Ik ga beginnen met een open vraag. Was dit een geslaagd kampioenschap voor België?" Paul: "In de belangrijkste categorieën hebben we de winnaar. In dat opzicht denk ik dat we ontsnappen." Ruben: "Ik ben even gaan tellen en we hebben 3 medailles op 18. Dat is niet verkeerd. Maar zonder Michael Vanthourenhout is Eli Iserbyt de eerste Belg op plaats 6 bij de profs. Dan spreken we totaal andere taal?" Paul: "Ja, toch wel. Er zijn kampioenschappen waar gesproken werd over 6 of 7 medailles, dat is toch een ander verhaal. Maar om nu met de vinger te wijzen... Het is een EK, zonder Wout van Aert ook nog, en dus moeten we niet te hard zijn. Het belangrijkste hebben we binnengehaald."

Ruben: "Keer op keer stellen we wel vast dat we bij de profs altijd meedoen, bij de beloften nu ook, bij de vrouwen niet meer en ook bij de junioren niet echt."

Paul: Ja, Sanne Cant kunnen we gewoon niet vervangen. Ze is ook bijna onvervangbaar. Ik zou niet weten wie dat ooit moet doen."

"Vanthourenhout mag dat risico lopen"

Ruben: "Een geslaagd EK dus, maar we mogen niet op onze lauweren rusten." Paul: "Klopt, er zijn wat dingen die onder de loep genomen moeten worden, maar we mogen er niet te zwaar aan tillen."

Ruben: "Michael Vanthourenhout is de winnaar. We moeten een kat een kat noemen: vooraf werd amper over hem gesproken. Waar komt die toch weer uit gekropen? Paul: "Het is onvoorstelbaar. Ik had wat contact met zijn broer Dieter Vanthourenhout en die vertelde dat hij met echt slappe benen rondreed. In Maasmechelen zat hij er dan ook helemaal door." "Hij had voor het seizoen ook gezegd dat hij niet te vroeg in vorm wilde zijn en dat de kampioenschappen het belangrijkste zijn. Maar dat hij dan gisteren zou winnen met de benen van de voorbije weken, dat verbaast mij wel." Ruben: "Is het verstandig dat Vanthourenhout zo op de kampioenschappen focust?" Paul: "Hij heeft ervan geproefd, want eigenlijk was hij al een man voor de kampioenschappen, en op latere leeftijd is hij ook nog eens winnaar geworden." "Hij kan zijn mannetje staan en mag dat risico lopen. Met hem in de ploeg zit je op rozen. Eli Iserbyt heb je om de koersen te winnen en met Vanthourenhout heb je iemand voor de kampioenschappen."

"Iserbyt is een veelwinnaar en geen kampioenschapsman"

Ruben: "Wat als Iserbyt het vanaf volgend jaar ook zo wil doen? Die krijgt gegarandeerd kritiek dan."

Paul: "Hij is gewoon niet meer de kampioenschapsman. Iserbyt moet gewoon zo veel mogelijk koersen winnen voor de ploeg. Dat is de juiste formule. Toch blijft een kampioenschap meer hangen, ik weet dat als de beste. Je moet maar één uur goed zijn en je wereld verandert."

Ruben: "Nogmaals: moet Iserbyt dan keuzes maken?"

Paul: "Hij is altijd een veelwinnaar geweest en gaat daar nog een tijdje mee doorgaan, denk ik. Ik vrees dat het heel moeilijk zal worden om nog een trui te winnen. Als ik kijk waar het BK wordt gereden (Meulebeke, red.), dan lijkt het me ook een probleem om daar kampioen te worden." Ruben: "Het collectief van de Belgen werd geprezen, maar is het niet gewoon Vanthourenhout die het aan zichzelf te danken heeft?"

Paul: "In grote lijnen wel. Het wordt ook een beetje gezegd in de euforie dat de Belgen goed waren. Maar een echt blok was er niet, anders word je 1, 2, 3, 4 en 5. De Belgen hebben goed gereden, maar Vanthourenhout was gewoon de beste."

"Nys is nog jong"

Ruben: " Thibau Nys is de voorbije weken op een piëdestal gezet. Zoals dat dan gaat, is hij er weer snel vanaf gevallen. Moeten we pleiten voor gematigdheid?" Paul: "Dat denk ik wel, zoals velen dat ook al doen. Vergeet het dat hij vanaf nu onklopbaar is. Ik denk wel dat Nys binnen nu en 14 dagen wel weer ergens zal scoren, maar keer op keer winnen tegen Vanthourenhout, Sweeck, Iserbyt, dat kan nog niet." Ruben: "Aan wat lag het gisteren? Vermoeidheid van de Koppenberg? Het weer misschien?" Paul: "Op het parcours kunnen we het zeker niet steken, denk ik. Als er één iemand dat glijden en die miserie onder de knie heeft, dan is het Nys wel. Dat hij niet hersteld is van de Koppenberg, dat zou kunnen." "Aan de andere kant: hij is nog jong en zal beter recupereren dan eender wie. Ik denk dat hij nog eventjes zo zal verder werken met af en toe een geweldige piek waar heel de wereld naar opkijkt."