WIN: Genieten van de terugkeer van Toon Aerts in het veld? Win een duoticket voor Sint-Niklaas of Brussel

Het veldritseizoen loopt op zijn laatste benen, al is het dit weekend wel nog uitkijken naar de comeback van Toon Aerts. Daar kan jij zelf bij zijn, want Sporza geeft 10 duotickets weg voor de crossen in Sint-Niklaas en Brussel. Waag hier je kans. De winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht.