Pechvogel Sparfel doet Viezzi de wereldtitel cadeau voor zijn 18e verjaardag

De eerste wereldtitel op dag 3 van het WK veldrijden in Tabor (Tsj) gaat naar de Italiaan Stefano Viezzi. Een dag voor zijn 18e verjaardag profiteerde hij optimaal van een lekke band bij topfavoriet Aubin Sparfel uit Frankrijk. De Belgische junioren kwamen niet in het stuk voor.

2 dagen geleden was de 17-jarige Aubin Sparfel nog de held van de Franse natie, toen hij een doorgewinterde prof als Cameron Mason het nakijken gaf in het zegesprintje.

Stefano Viezzi kon zijn ogen niet geloven toen hij als eerste over de streep kwam. "Het moet nog altijd binnenkomen", zei de emotionele Italiaan, die morgen zijn 18e verjaardag viert.

"Het was van bij het begin mijn doel om wereldkampioen te worden. Ik ben dolgelukkig dat ik dat doel gerealiseerd heb."

Eerste Belg Arthur Van den Boer (13e) begon op de eerste startrij, maar zakte snel weg.

"Ik was niet goed weg in het veld. Ik zat achter iemand die vol in de remmen ging en dan stoven ze me langs alle kanten voorbij", vertelde hij.



Van den Boer reed ook nog eens lek. "In een snelle bocht reed ik vol op een steen. Ik stond meteen lek. De sporen op het parcours zijn wat dieper, dus de stenen komen meer naar boven."

"Ik hou hier geen supergevoel aan over, maar het was wel een ervaring om op dit WK te mogen starten."