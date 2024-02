WK veldrijden: schrijf je in als gast voor tv-uitzending met Karl Vannieuwkerke op locatie in Boom

Tabor is dit weekend het decor voor het WK veldrijden, maar de tv-uitzending van Sporza gaat live vanuit Café De Musette in Boom. En daar kan jij ook bij zijn. Laat ons weten wanneer en met hoeveel personen je graag wilt komen en wie weet ben jij er zaterdag of zondag wel bij in Boom. Je kunt inschrijven voor meerdere sessies en de toegang is gratis.