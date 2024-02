Verken het WK-parcours in Tabor: "De voorspellingen zijn helemaal tenietgedaan"

vr 2 februari 2024 06:15

Onze crossers op prospectie in Tabor.

In Tabor barst de WK-gekte vanmiddag los met de gemengde aflossing. Wat heeft het parcours in Tsjechië in petto? Onze vliegende reporters Bavo Mortier en Bert De Backer trokken hun stoute schoenen aan en kwamen vol smurrie terug. Hun conclusie (en die van echte crossdieren): "Het ligt er natter bij dan gedacht. Deze cross zal erin hakken."

1. De start

Na een korte aanhef op het Tsjechische asfalt duiken de crossers het veld in. "Het is technisch, zeker met zo'n groot deelnemersveld in deze trechter", stelde ons duo vast. "Man, hoe moeilijk is veldrijden?", klonk het zelfs licht wanhopig. Vooral de ondergrond had een verrassing in petto. "Het ligt er nog bevroren bij, maar bovenop heb je een natter pelleke." Die theorie werd bevestigd door de bondscoach, die donderdag te voet en met de fiets verkende. "De voorspellingen van snel en droog zijn helemaal tenietgedaan", analyseerde Sven Vanthourenhout. "Het ligt er best vettig bij, hier en daar drassig en technisch. Voor mij is dat niet zo heel verrassend. Ik denk dat vooral de jeugd hier heel blij mee is, zeker de U23 mannen."

2. Draaien en keren

Crossers met een flinke technische bagage kunnen zich uitleven in deze "supertechnische" sectie, zo interpreteerden Bert en Bavo. Die laatste tekende daar overigens al voor een schuiver. Niet zijn laatste van de dag. “Hier en daar zijn er wel bochten en kantjes waar je als ploeg iets kan doen", vulde de bondscoach aan over eventuele tactische manoeuvres die je als team kunt flikken.

3. De trappen en de materiaalpost

Net zoals in Hoogerheide vorig jaar valt het hoogteverschil op deze omloop op. Na de trappensectie oogt het parcours iets eenvoudiger, maar het slipgevaar loert om elke hoek. In de koker van onze gelegenheidscrossers ligt de materiaalpost ook behoorlijk diep in de ronde. "Als je pech hebt in het begin, duurt het een tijdje voor je kunt wisselen." De bandenkeuze zal alleszins weer heel belangrijk zijn. "Dat wordt net gemakkelijker", antwoordde Laura Verdonschot. "Het zal het zwaarste profiel worden." "Het was glad en dan kom je niet toe met een tussenprofiel. Maar dat beoordeel ik pas zaterdag. Het ziet ernaar uit dat het rhino zal worden." "Nu zou er nog discussie kunnen zijn qua profiel", aldus de bondscoach. "Misschien met een gemiddeld profiel om niet de grote weerstand op te zoeken." "Maar hoe verder we komen in het weekend, hoe groter de kans is dat de renners voor het grovere profiel kiezen.”

4. De balken

In de moderne cross lachen de meeste crossers met de obligate balkjes, maar in Tabor wordt het toch een potentiële valkuil. "De balken zijn heel hoog en liggen op een hellende strook", spotten onze verkenners. "Volgens ons kunnen alleen de supergetalenteerde technische mannen dit. Wij alleszins niet. We denken er zelfs niet aan om te springen." "In Tabor keert de balkenpassage altijd terug", pikte de bondscoach in. Hij blijft zitten met een belangrijke vraag. "In hoeverre veranderen de omstandigheden in de zone vooraf en achteraf? Wordt de ondergrond kapotgereden waardoor het moeilijker wordt om te springen?” "Vanaf de balken tot de finish tel ik toch een inspanning van 3,5 minuut. In Tabor reken ik altijd: anderhalve minuut inspanning voor de balken, 3,5 erna. Dat is best pittig.”

5. De finish

Na de balkensectie volgt een iets minder technisch luik. Na enkele langere stroken enteren we de laatste rechte lijn, niet zo heel lang. "Het wordt een korte sprint." "Zondag, bij de profs als laatste categorie, zal het parcours al afgezien hebben", sloot Sven Vanthourenhout af. "Er zit nog wat vorst in de grond en dat zal eruit gereden zijn. De profs krijgen zondag het zwaarste parcours voorgeschoteld.” Maar een loop- of ploetercross krijgen we niet? "Het kan alleen maar technischer worden en er zal meer vermogen aan te pas komen, maar je krijgt geen lange loopstroken." "Dit is een speciale ondergrond. Er zit altijd iets stevigs in. Je krijgt hier nooit lange looppassages. Maar die schuine kantjes, daar kun je te voet staan, zeker de jeugd.”

De conclusie