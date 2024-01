Jouw gids voor het WK veldrijden: mis bij Sporza niets van de actie in Tabor

di 30 januari 2024 09:53

Dit weekend krijgen we in Tabor (Tsjechië) de apotheose van het veldritseizoen. Wie mag een jaar de regenboogtrui in zijn kast hangen? In deze gids lees je alles over het wereldkampioenschap veldrijden: het uitzendschema, de Belgische deelnemers en de WK-bagage van Tabor.

Terug naar Hoogerheide 2023

Een jaar geleden organiseerde Hoogerheide het jaarlijkse volksfeest in het veld. Nederland won zijn thuismatch met 4 van de 7 titels. Bij de vrouwen was het goud voor Fem van Empel, Mathieu van der Poel won een beklijvend titanenduel met Wout van Aert. Ons land veroverde één regenboogtrui: Thibau Nys was de primus bij de beloften.



Klik in onderstaande tabel om het verslag te lezen en de beelden te bekijken van de WK-races in Hoogerheide.

Let op voor de starturen in Tabor

Voor deze WK-week verhuizen de crossers naar Tabor, Tsjechië. De aanvangsuren zijn een tikkeltje anders dan gebruikelijk. Bij Sporza zit je uiteraard op de eerste rij om het WK van a tot z te beleven op alle platformen: tv, radio, website en app. Ruben Van Gucht en Paul Herygers zijn onze commentatoren. Vrijdag openen ze om 12.30 u op VRT 1 voor de mixed relay. Om 12.55 u schakelen we over naar VRT Canvas. Zaterdag en zondag verzorgt Karl Vannieuwkerke de omkadering bij de WK-wedstrijden. Zaterdag beginnen we om 10.50 u op VRT 1, om 12.55 u is VRT Canvas het juiste kanaal en vanaf 14 u zitten we weer op VRT 1. Zondag gaat de uitzending om 10.50 u van start op VRT Canvas en vanaf 13.30 u vernemen jullie alles op VRT 1. Alle wedstrijden zijn ook live te volgen met tekstupdates en te bekijken met livestream op onze website en in onze app.

programma WK veldrijden 2024 uur categorie winnaar vrijdag 2 februari 12.35 u estafette zaterdag 3 februari 11.05 u juniores (v) 12.35 u beloften (m) 14.35 u elite (v) zondag 4 februari 11.05 u junioren (m) 12.35 u beloftes (v) 14.35 u elite (m)

Belgische selecties

Bij onze profs is het lijstje afwezigen behoorlijk groot. Wout van Aert heeft zijn crosswinter al afgesloten, ook onder meer Quinten Hermans, Tim Merlier en Gianni Vermeersch lieten zich niet verleiden tot een Tsjechische trip. Wie kan Mathieu van der Poel dan wel bestoken? Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Thibau Nys lijken de belangrijkste ijzers om Van der Poel op het podium te kunnen flankeren. "We hebben de voorbije weken gezien dat er drie kopmannen klaar zijn om mee te doen op een hoog niveau", vertelde bondscoach Sven Vanthourenhout zondag nog over het trio in Hoogerheide. "Dat is misschien niet het niveau van Van der Poel, maar ze kunnen meedoen voor de medailles." "We moeten klaar zijn, wat er ook gebeurt. Met 99 procent zekerheid wordt Mathieu wereldkampioen, maar als het voor een of andere reden niet zou gebeuren, moeten de jongens wel klaar zijn. Dan maken Nys, Iserbyt en Vanthourenhout wel kans op een wereldtitel."

Gezien de waardeverhoudingen dit seizoen, is het evenwel niet uitgesloten dat de Nederlanders het volledige podium in Tabor bezetten. Joris Nieuwenhuis, Pim Ronhaar en Lars van der Haar zijn stevige concurrenten om het eremetaal voor de Belgische neuzen weg te kapen. Zo'n volledig Nederlands podium zagen we overigens ook zondag nog tijdens de laatste cross voor dit WK. "Het is niet de eerste keer, ook in de kerstperiode is het een paar keer gebeurd. Ik focus niet op het resultaat van Hoogerheide. De Belgen zijn klaar, dus ik ga nog niet uit van dat scenario", aldus de bondscoach. Door de eindzege van Iserbyt in de Wereldbeker vaardigt ons land overigens 9 profs af. Ook Jens Adams, Laurens Sweeck, Toon Vandebosch, Niels Vandeputte, Joran Wyseure en Witse Meeussen hebben een ticket gekregen.

WK-selectie mannen elite 1. Jens Adams 2. Eli Iserbyt 3. Thibau Nys 4. Laurens Sweeck 5. Toon Vandebosch 6. Niels Vandeputte 7. Michael Vanthourenhout 8. Joran Wyseure 9. Witse Meeussen

Hoe groot zijn de Belgische kansen in de andere categorieën? Titelverdediger Nederland haakt af voor de gemengde aflossing vrijdag. "Nederland zal niet deelnemen aan de Team Relay om sporttechnische redenen. We willen iedereen zo fris mogelijk aan de start laten verschijnen van de individuele kampioenschappen", klinkt het. De deelnemende landen vaardigen 6 pionnen af, verdeeld over alle categorieën. Ons land rekent er onder meer op Sanne Cant en Michael Vanthourenhout. Elke renner of renster rijdt één ronde. Het snelste land na 6 rondes pakt de wereldtitel.

Het podium vorig jaar in Hoogerheide met brons voor ons land.

WK-selectie mixed relay 1. Shanyl De Schoesitter junioren vrouwen 2. Arthur Van den Boer junioren mannen 3. Julie Brouwers beloften vrouwen 4. Ward Huybs beloften mannen 5. Sanne Cant elite vrouwen 6. Michael Vanthourenhout elite mannen

Drievoudig wereldkampioene Sanne Cant maakt zich net als de andere landgenotes zoals Laura Verdonschot geen illusies voor de WK-race bij de profs zaterdagnamiddag. De Nederlandse overmacht is veel te groot. Een top 10-plaats zou een succesje zijn. Ook in de jeugdreeksen is het wellicht rekenen op een ereplaats.

Sanne Cant werd in 2017, 2018 en 2019 wereldkampioene.

WK-selectie vrouwen elite 1. Sanne Cant 2. Alicia Franck 3. Marion Norbert Riberolle 4. Laura Verdonschot

WK-selectie vrouwen beloften 1. Julie Brouwers 2. Fleur Moors 3. Xaydee Van Sinaey

WK-selectie vrouwen junioren 1. Shanyl De Schoesitter 2. Sanne Laurijssen

De Belgische beloften zullen ook moeten opboksen tegen een Nederlandse topfavoriet. Tibor del Grosso is de te kloppen man. Emiel Verstrynge is als Belgisch kampioen een van zijn rivalen, ook onder meer Jente Michels zal zijn huid duur verkopen.

Emiel Verstrynge werd midden januari Belgisch kampioen.

WK-selectie mannen beloften 1. Arne Baers 2. Yordi Corsus 3. Aaron Dockx 4. Ward Huybs 5. Yorben Lauryssen 6. Jente Michels 7. Victor Van de Putte 8. Emiel Verstrynge

Er wordt niet meteen eremetaal verwacht bij de junioren. "Dit is niet onze sterkste lichting", geeft de bondscoach toe. "Hun resultaten zijn nog wat wisselvallig."

WK-selectie mannen junioren 1. Senn Bossaerts 2. Arthur Van den Boer 3. Mats Vanden Eynde

De erfenis van Tabor

Tabor organiseert komend weekend voor de 4e keer het WK veldrijden. In 2001, 2010 en 2015 was het Tsjechische stadje al de gastheer. Crossliefhebbers denken met veel plezier terug aan de editie in 2001, toen Erwin Vervecken in barslechte weersomstandigheden met de hulp van Mario De Cercq afrekende met Petr Dlask.

Zdenek Stybar liet de Tsjechische fans in 2010 kirren van de pret. Zondag neemt hij afscheid van de wielersport.

In 2015 boekte Mathieu van der Poel er zijn eerste wereldtitel. Maakt hij zondag de cirkel rond met een 6e vinkje? Zijn concurrenten van 9 jaar geleden vormen niet meer de tegenstand van komende zondag, al was het brons dat jaar weggelegd voor Lars van der Haar.

Bij de beloften won Michael Vanthourenhout voor Laurens Sweeck, bij de junioren eindigde Eli Iserbyt in 2015 2e.



Op 23 oktober 2022 werd de laatste internationale veldrit in Tabor georganiseerd. Eli Iserbyt won toen voor Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout de Wereldbeker-manche. Fem van Empel klopte Puck Pieterse en Annemarie Worst bij de vrouwen en Thibau Nys was de laureaat bij de beloften.