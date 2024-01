Paul Herygers deelt WK-sterren uit: "5 voor Van der Poel, 4 sterren zijn er niet"

Ook de Belgische bondscoach beseft het: "Met 99 procent zekerheid wint Mathieu van der Poel het WK veldrijden". Wie blijft er dan over voor dat ene procentje? Analist Paul Herygers schuift Europees kampioen Michael Vanthourenhout naar voor.

Met zijn 12e overwinning in 13 veldritten benadrukte Mathieu van der Poel nog maar eens dat hij de uitgesproken favoriet is om komend weekend zijn wereldtitel te verlengen in Tabor.

Daar legt ook bondscoach Sven Vanthourenhout zich bij neer. "Met 99 procent zekerheid wordt Mathieu wereldkampioen", stelde hij in Hoogerheide. "Maar als het voor de een of andere reden niet zou gebeuren, moeten de Belgen wel klaar zijn."

Ook analist Paul Herygers ziet maar één topfavoriet voor de wereldtitel. "Ik geef 5 sterren aan Van der Poel", zegt hij. "Zonder twijfel."

Wie komt er dan onder? "Vier sterren zijn er niet. Voor de drie sterren ga ik voor Michael Vanthourenhout."

En Thibau Nys dan, die in Hoogerheide het langst kon aanklampen bij de wereldkampioen? "Hij komt er net onder", schat Herygers. "Je kan wel zeggen dat hij de enige was die kon volgen, maar je mag hem ook niet té veel moraal geven. Als het dan niet lukt, zou hij dieper kunnen wegzakken en daar moet je mee opletten."

"Thibau heeft na zijn wereldtitel bij de beloften alvast een ferme stap gezet. Na wat hoogtes en veel laagtes heeft hij er toch een antwoord op gevonden. Zijn vader Sven Nys kende veel hoogtes, maar op het moment van de waarheid volgde dan eens een klein dipje. Misschien is het voor Thibau een ander verhaal."