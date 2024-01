Bondscoach: "Van der Poel is zeer moeilijk te kloppen, maar die halve procent moeten we grijpen"

ma 22 januari 2024 12:26

Sven Vanthourenhout beseft dat het aartsmoeilijk wordt om Mathieu van der Poel te kloppen op het WK veldrijden, maar de bondscoach heeft gisteren ook de cross in Benidorm gezien. "We wensen Mathieu geen tegenslag toe in Tabor, maar je moet de hele wedstrijd scherp blijven", geeft hij zijn renners alvast mee.

Over iets minder dan twee weken krijgt u de hoofdschotel van het veldritseizoen voorgeschoteld: het WK in Tabor. Mathieu van der Poel komt als torenhoog favoriet aan de start, hij aast in Tsjechië op zijn 6e wereldtitel. "Het wordt zeer moeilijk om hem te kloppen", beseft Sven Vanthourenhout. "Op de grote momenten laat hij zelden of nooit een steek vallen." Gisteren wel in de Wereldbekercross van Benidorm. "Daarom moet je scherp blijven. We wensen Mathieu geen tegenslag toe, we hebben veel respect voor hem, maar die halve procent moet je wel grijpen", stelt de bondscoach.

Ik ben het Wout nog een keer gaan vragen, op een ludieke manier. Sven Vanthourenhout

Wout van Aert toonde zich gisteren in Benidorm een stevige uitdager, maar hij past voor het WK veldrijden. Sven Vanthourenhout: "Jammer, maar dat wisten we al een tijd. We hebben hem niet meer proberen te overtuigen." "Ik ben het hem nog een keer gaan vragen, op een ludieke manier", lacht de bondscoach. ""Je zal het dit jaar zonder mij moeten doen", antwoordde hij. Gaan wel de strijd aan met MVDP: Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Thibau Nys, Laurens Sweeck, Jens Adams, Toon Vandebosch, Niels Vandeputte, Joran Wyseure en reserve Witse Meeussen. "Als er voor onze medaillekandidaten - zoals Eli of Michael - iets gedaan moet worden, zal dat gebeuren", verzekert Vanthourenhout. "We hebben een goeie groep." De Belgen azen in Tabor op het podium. Vanthourenhout: "Het zou jammer zijn als dat niet zou lukken, maar ik heb vertrouwen in mijn team."

"Het weer wordt de sleutel in Tabor"

Vandaag geeft de barometer 4 graden Celsius en regen aan in Tabor. "Ik houd het weerbericht al enkele weken in de gaten", geeft Sven Vanthourenhout mee. "Het kan er sneeuwen, vriezen of net niet." "Het weer wordt de sleutel op het WK", weet de bondscoach. "Krijgen we ijs, sneeuw of vorst? We zullen zien."