LIVESTREAM: Het is 1-1! Lievens straft getreuzel in de verdediging van OHL af en zet Club YLA op gelijke hoogte

RUST: 1-0

Even leek het niet te gebeuren, maar Leuven kan dan toch met een voorsprong de rust in. Het begon het best aan de wedstrijd en verzamelde snel een handvol kansen. Zeker de dubbele dot van een kans voor Kuijpers en Van Dijk was een doelpunt waardig, maar Kuijpers stuitte op Covent en Van Dijk besloot in de rebound over. Club kwam wel meer in de wedstrijd en herstelde het evenwicht, een flater van Lammertijn kreeg geen gevolgen omdat Vanmechelen buitenspel liep. Met een slotoffensief aasde Leuven dan toch weer op een doelpunt, al was dat buiten Club-doelvrouw Covent gerekend. Zij leek onklopbaar op de pogingen van Zomers en mooie krul van Detruyer. Uiteindelijk moest ze zich toch eens omdraaien, nadat een afgeweken schot van Janssen over haar in doel dwarrelde.