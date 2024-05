Kristen Faulkner stooft elitegroepje een peer na waaierfestival, Gaia Realini is het kind van de rekening

wo 1 mei 2024 17:04

La Vuelta Femenina Wegwedstrijd 142.5 km 13:50 Molina de Aragon - 17:04 Zaragoza Kristen Faulkner einde 0 20 40 60 80 100 120 142.5

EF Education-Cannondale heeft een tweede ritzege geboekt in de Vuelta Femenina. De Amerikaanse Kristen Faulkner reed in de slotfase weg van de eerste groep. Ze rondde een solo van zo'n 6 kilometer knap af. Na een pijlsnelle dag met waaiers kreeg Gaia Realini, een van de favorietes voor de eindzege, een pak voor de broek aangesmeerd. Ze verloor 2 minuten. Marianne Vos is de nieuwe leidster.

De derde sprintersrit op rij werd allesbehalve een saaie wandeletappe. Alle omstandigheden waren gunstig om er een waaierdag van te maken: open wegen en stevige zijwind. Die kans lieten de vrouwen in de Vuelta niet liggen. Een groep van 19 rensters scheidde zich af in de openingsfase. SD Worx was het best vertegenwoordigd met 6 pionnen, waaronder leidster Blanka Vas en Demi Vollering. Ook Kasia Niewiadoma en Elisa Longo Borghini misten de slag niet, Gaia Realini wel. De Italiaanse verloor in een mum van tijd bijna 2 minuten. De rust keerde wel terug in de koers. Een groep rensters vond elkaar en vormde een gereduceerd peloton. Vooraan draaide het goed rond, maar dankzij wat stuiptrekkingen kwam het peloton dichter. Even zakte het verschil zelfs naar 30 seconden.

Faulkner ontloopt sprint

Toch kon de groep met Gaia Realini niet meer terugkeren. Een halve minuut werd een minuut en zelfs twee minuten. In de elitegroep voorin gebeurde weinig. Blanka Vas kwam heel even in de problemen, maar knokte terug. Ondertussen werd duidelijk dat de ritwinnares vooraan zat. Met snelle vrouwen als Marianne Vos en Georgia Baker in de eerste waaier was het voor anderen zaak om weg te rijden. Pas in de laatste 10 kilometer was er actie. Kort voor een vervelend knikje ontsnapten Marlen Reusser en Kristen Faulkner. Die laatste was bergop duidelijk de betere.

Bij de achtervolgsters dicteerde Longo Borghini de wet. Ze kreeg Vollering, Vas en Niewiadoma mee. Het viertal kwam op 5 meter van het achterwiel van Faulkner, maar niet dichter. Het viel stil, want de rest kwam zelfs terug. Faulkner stoomde door. De Amerikaanse keek niet meer om en reed zelfs door tot de streep in Zaragoza. Het is al haar 10e profzege en overwinning nummer 3 in een grote ronde na twee successen in de Giro. Haar ploeg EF Education - Cannondale schoot deze week al raak met Alison Jackson. De rode leiderstrui is voor Marianne Vos. Onderweg pakte ze 6 boniseconden en aan de streep nog eens 4 door derde te worden achter Baker. De Nederlandse neemt de trui over van Vas. In het klassement is Gaia Realini de grote verliezer. Het peloton finishte op 2 minuten.

Faulkner: "We motiveerden elkaar"

Kristen Faulkner: "De waaiervorming gebeurde meteen na een passage door een dorp. De ploegleider zei dat we er in een goede positie moesten zitten. SD Worx brak het peloton. Daarna werkten we samen als groep. Toen het verschil 30 seconden werd, probeerden we elkaar te motiveren. Ik wist dat ik een late aanval wilde doen. Het klimmetje was een ideale plaats. Ik schoof mee en reed plots weg. Het is een combinatie tussen geluk en planning."

Uitslag La Vuelta Femenina rit

algemeen naam resultaat ploeg 1 Kristen Faulkner 142 km in 3u02'37" 2 Georgia Baker op 10" 3 Marianne Vos z.t. 4 Blanka Vas 5 Sheyla Gutiérrez 6 Maike van der Duin 7 Alison Jackson 8 Silke Smulders 9 Juliette Labous 10 Marlen Reusser naam resultaat ploeg 1 Marianne Vos in 9u59"42" 2 Blanka Vas op 5" 3 Kristen Faulkner 9" 4 Elisa Longo Borghini 18" 5 Alison Jackson 19" 6 Riejanne Markus 20" 7 Demi Vollering 21" 8 Marlen Reusser z.t. 9 Niamh Fisher-Black 10 Katarzyna Niewiadoma 28"